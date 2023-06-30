Выросла в четыре раза: в Татарстане фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Татарстане выросла в 4 раза в 2023 году

В Татарстане было зарегистрировано 223 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромов, распространяемой грызунами. Отмечает, что это в четыре раза выше, нежели в тот же период прошлого года, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции.

Отмечается, что у 70% мышиная лихорадка была выявлена после пребывания на дачах, а также после посещения лесов. Риск заразиться есть и при уборке участка. При походе в лес специалисты советует следить за тем, чтобы продукты питания были закрыты. Участок же для отдыха необходимо выбирать открытый и проветриваемый.