Выразили благодарность за многолетний труд: в Казани двух ветеранов поздравили со 100-летием

В Казани 10 и 11 октября двух ветеранов поздравили со 100-летием

Свое столетие отметила жительница Казани Надежда Гришина. С юбилеем ее поздравила генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова. Надежда Гришина проработала на комбинате 33 года и посвятила ему всю трудовую деятельность. Дина Лаврикова отметила, что в декаду пожилых чествуются ветераны, а также выразила благодарность Надежде Михайловке за многолетний труд на благо предприятий.

Накануне, 10 октября,свой столетний юбилей отметила ветеран ВОВ Анна Багрецова. С праздником ее поздравили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Во время Великой Отечественной войны Анна Кирилловна работы в колхозе, выполняя самую разную работу. Она также награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».