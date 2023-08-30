Выразил благодарность каждому: Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем города и республики

Метшин поздравил жителей Казани с Днем города и республики 30 августа

Глава города Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с Днем города и республики. Он отметил, что сегодня Татарстан и его столица уверенно идут вперед, развиваются, достигают высоких результатов в экономике и социальной сфере, а также вносят неоценимый вклад в благополучие страны.

Ильсур Метшин заявил, что Казань заслуженно считается одним из самых комфортных и благоустроенных городов, который может похвастаться современной инфраструктурой, а также богатым культурным наследием.

Мэр Казани выразил благодарность каждому местному жителю за тот вклад, что они вносят в его развитие, отметив, что без активной гражданской позиции людей, без их искренней заботы, невозможно будет воплощать в жизнь масштабные проекты и смелые идеи.