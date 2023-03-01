Выполнял боевую задачу: в зоне СВО погиб 31-летний разведчик из Татарстана Александр Решетников
Фото: социальные сети
На Украине в зоне проведения специальной военной операции погиб разведчик из Татарстана Александр Решетников. Ему был 31 год.
Обстоятельства смерти мужчины не приводятся, известно лишь, что он пал, выполняя боевую задачу.
Решетникова похоронили в Набережных Челнах, пишут "Челнинские известия".
Александр Решетников служил в военной разведке. Выполняя боевое задание, он получил смертельные ранения. Похоронили Александра Решетникова на Аллее Славы.