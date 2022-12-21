Выпила совсем немного: 16-летняя девушка в Казани умерла от отека мозга после приема алкоголя
Фото: az.sputniknews.ru
16-летняя девушка в Казани умерла от отравления суррогатным алкоголем, сообщает "Татарстан-24". Причиной гибели несовершеннолетней стал отек головного мозга, развившийся в результате интоксикации.
Врачи говорят, что случаи отравления суррогатами среди подростков стали частными. В прошлом году таковых было 28, сейчас - уже 42.
"Самое опасное, что у детей и подростков отравление протекает гораздо тяжелее, чем отравление у пациентов взрослой аудитории. Из-за того, что организм еще защищен и не опытен. Последствия могут быть критичными, вплоть до летальных исходов", -заявила заведующая отделением токсикологии больницы № 7 Казани Алия Насибуллина.