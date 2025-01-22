Выяснилось, сколько жители Казани заплатили за задержки общественного транспорта

В 2024 году юридическая служба МУП «Метроэлектротранс» в Казани взыскала с виновников дорожно-транспортных происшествий более 10 миллионов рублей. Эти средства компенсировали ущерб, причинённый городскому электротранспорту, и убытки, вызванные задержками в движении трамваев и троллейбусов.

Чаще всего проблемы возникали из-за ДТП на трамвайных путях, повреждений контактной сети по вине стороннего транспорта, автомобилей, застрявших на выделенных трамвайных участках, и неправильно припаркованных машин, блокирующих движение.

Самая крупная сумма, взысканная в прошлом году по судебному решению, составила 1 085 220 рублей. Этот иск касался задержки движения и восстановления повреждённой контактной сети. Размер убытков определяли с учётом количества отменённых рейсов, времени простоя транспорта и числа пассажиров, которые не смогли вовремя добраться до места назначения.