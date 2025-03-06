Выяснилось, почему в Казани не обновляются трамвайные пути

В Казани возникли сложности с обновлением трамвайных рельсов, которые не удаётся провести в необходимых объёмах из-за проблем с производителем. Об этом сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Как пояснил руководитель, в России существует лишь один производитель трамвайных рельсов, и он перегружен заказами. Из-за большого количества государственных контрактов и высокой ключевой ставки закупка рельсов стала невозможной.

Для обновления путевого хозяйства требуется порядка 6 миллиардов рублей, а работы нужно завершить в течение шести лет.

Стоимость замены одной стрелки составляет 1,2 миллиона рублей, а крестовины — 900 тысяч рублей, пишет «Бизнес Онлайн». В 2024 году было заменено более 1,7 тысячи деревянных шпал, из которых 500 заменены на железобетонные.