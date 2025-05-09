Выяснилось, откуда лучше всего смотреть на салют 9 Мая в Казани

Вечером 9 мая в Казани состоится праздничный фейерверк, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов, салют будет запущен сразу с 6 площадок, расположенных вдоль реки Казанки.

Зрелище продлится более 6 минут и будет высотным, что позволит жителям и гостям города наблюдать его практически из любого района. Начало запланировано на 22:00.

Наиболее эффектно фейерверк будет смотреться с набережной Казанки — особенно в районе НКЦ «Казань» и с противоположного берега, где открываются самые живописные панорамы праздничного неба, пишет KazanFirst.