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Выяснилось, откуда лучше всего смотреть на салют 9 Мая в Казани

Начало запланировано на 22:00

pixabay

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Вечером 9 мая в Казани состоится праздничный фейерверк, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов, салют будет запущен сразу с 6 площадок, расположенных вдоль реки Казанки.

Зрелище продлится более 6 минут и будет высотным, что позволит жителям и гостям города наблюдать его практически из любого района. Начало запланировано на 22:00.

Наиболее эффектно фейерверк будет смотреться с набережной Казанки — особенно в районе НКЦ «Казань» и с противоположного берега, где открываются самые живописные панорамы праздничного неба, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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