Выяснилось, что годовалый ребёнок умер в медцентре остеопата Байрамовой

В Казани прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки после гибели годовалого ребёнка в одной из частных медицинских клиник, сообщает прокуратура Татарстана.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 20 января. Прокуратура Ново-Савиновского района займётся выяснением всех обстоятельств случившегося. Меры прокурорского реагирования будут приняты после завершения проверки.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В пресс-службе СКР уточнили, что погибший ребёнок был 2023 года рождения.

По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла в медицинском центре остеопата Байрамовой на проспекте Амирхана. Ребёнок, по данным источника, посещал клинику для прохождения курса процедур и почувствовал себя плохо во время восьмого сеанса. Семья особенно тяжело восприняла утрату, так как малыш был долгожданным и появился на свет после восьмой беременности, отмечает «БИЗНЕС Online».

Росздравнадзор также сообщил, что проводит собственную проверку для установления всех причин произошедшего.