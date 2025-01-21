Выяснилось, что годовалый ребёнок умер в медцентре остеопата Байрамовой
Катя Царева
В Казани прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки после гибели годовалого ребёнка в одной из частных медицинских клиник, сообщает прокуратура Татарстана.
В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 20 января. Прокуратура Ново-Савиновского района займётся выяснением всех обстоятельств случившегося. Меры прокурорского реагирования будут приняты после завершения проверки.
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В пресс-службе СКР уточнили, что погибший ребёнок был 2023 года рождения.
По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла в медицинском центре остеопата Байрамовой на проспекте Амирхана. Ребёнок, по данным источника, посещал клинику для прохождения курса процедур и почувствовал себя плохо во время восьмого сеанса. Семья особенно тяжело восприняла утрату, так как малыш был долгожданным и появился на свет после восьмой беременности, отмечает «БИЗНЕС Online».
Росздравнадзор также сообщил, что проводит собственную проверку для установления всех причин произошедшего.
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