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Выяснилось, что годовалый ребёнок умер в медцентре остеопата Байрамовой

Семья особенно тяжело восприняла утрату

Катя Царева

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В Казани прокуратура и Росздравнадзор проводят проверки после гибели годовалого ребёнка в одной из частных медицинских клиник, сообщает прокуратура Татарстана.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 20 января. Прокуратура Ново-Савиновского района займётся выяснением всех обстоятельств случившегося. Меры прокурорского реагирования будут приняты после завершения проверки.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В пресс-службе СКР уточнили, что погибший ребёнок был 2023 года рождения.

По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла в медицинском центре остеопата Байрамовой на проспекте Амирхана. Ребёнок, по данным источника, посещал клинику для прохождения курса процедур и почувствовал себя плохо во время восьмого сеанса. Семья особенно тяжело восприняла утрату, так как малыш был долгожданным и появился на свет после восьмой беременности, отмечает «БИЗНЕС Online».

Росздравнадзор также сообщил, что проводит собственную проверку для установления всех причин произошедшего.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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