Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход
Екатерина Елисеева
В Казани 4 ноября пройдет Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора и до Крестовоздвиженской церкви.
В связи с этим в Вахитовском районе введут ограничение движения с 20 часов 3 ноября и до 10:30 утра 4 ноября по проезжей части улицы Милославского - на участке от Карла Маркса и до Большой Красной. Постановление, соответствующее данному решению, было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
С 7 утра 4 ноября до 10:30 того же дня будет перекрыта проезжая часть на следующих участках:
- Кремлевская (от Чернышевского до площади Первого Мая);
- Профсоюзная (от Чернышевского до пл. Тысячелетия);
- съезд с площади Первого Мая (от Кремлевской до Профсоюзной);
- Баумана (от Профсоюзной до Батурина);
- съезд с площади Тысячелетия на Батурина;
- съезд с Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
- Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского);
- Большая Красная (от Япеева до Батурина);
- Карла Маркса (от Лобачевского до Батурина);
- Япеева (от Дзержинского до Большой Красной);
- Миславского (от Карла Маркса до дзержинского).