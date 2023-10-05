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Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход

В Вахитовском районе Казани ограничат движение 3 и 4 ноября 2023 года
Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход

Екатерина Елисеева

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В Казани 4 ноября пройдет Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора и до Крестовоздвиженской церкви.

В связи с этим в Вахитовском районе введут ограничение движения с 20 часов 3 ноября и до 10:30 утра 4 ноября по проезжей части улицы Милославского - на участке от Карла Маркса и до Большой Красной. Постановление, соответствующее данному решению, было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

С 7 утра 4 ноября до 10:30 того же дня будет перекрыта проезжая часть на следующих участках:

  • Кремлевская (от Чернышевского до площади Первого Мая);
  • Профсоюзная (от Чернышевского до пл. Тысячелетия);
  • съезд с площади Первого Мая (от Кремлевской до Профсоюзной);
  • Баумана (от Профсоюзной до Батурина);
  • съезд с площади Тысячелетия на Батурина;
  • съезд с Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
  • Батурина (от Кремлевской транспортной дамбы до Дзержинского);
  • Большая Красная (от Япеева до Батурина);
  • Карла Маркса (от Лобачевского до Батурина);
  • Япеева (от Дзержинского до Большой Красной);
  • Миславского (от Карла Маркса до дзержинского).
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