Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход

В Вахитовском районе Казани ограничат движение 3 и 4 ноября 2023 года

В Казани 4 ноября пройдет Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора и до Крестовоздвиженской церкви.

В связи с этим в Вахитовском районе введут ограничение движения с 20 часов 3 ноября и до 10:30 утра 4 ноября по проезжей части улицы Милославского - на участке от Карла Маркса и до Большой Красной. Постановление, соответствующее данному решению, было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

С 7 утра 4 ноября до 10:30 того же дня будет перекрыта проезжая часть на следующих участках: