Вспыхнул телевизор: в Казани в пожаре едва не погибли женщина с малышом

Женщина и ребенок едва не погибли в пожаре из-за загоревшегося телевизора в Казани

В Казани произошел пожар, в результате которого под угрозой смерти оказались женщина с ребенком. К счастью, их удалось спасти.

Происшествие имело место 24 июня. В 15:44 поступило сообщение о возгорании квартиры чв доме на Чехова, 53. На место пожара выдвинулись спасатели. Уже в 16:05 он был локализован. Женщину с ребенком спасли с четвертого этажа. Само возгорание произошло в квартире на третьем этаже.

Сообщается, что горел телевизор в комнате. Пострадавших в результате случившегося нет, в 16:21 пожарные завершили ликвидацию возгорания. Самостоятельно покинуть дом смогли 25 человек. Причина пожара устанавливается.