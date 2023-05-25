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Всем в один день: в Татарстане вводится единый день выплат для женщин с детьми

В Татарстане вводится единый день выплат для женщин с детьми из маткапитала
Всем в один день: в Татарстане вводится единый день выплат для женщин с детьми

Фото: открытые источники

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С июня вступят в силу изменения по использованию материнского капитала. И ежемесячная выплата из средств МК будет с 1 июня распространяться только на детей в возрасте до 3 лет, включая первенцев.

Об этом проинформировал татарстанев управляющий отделением Социального фонда по РТ Эдуард Вафин.

Также с июня деньги из маткапитала будут перечислять в единый день - строго 5 числа каждого месяца. При этом 5 июня получат средства за май, и далее по пятым числам будут поступать перечисления за предыдущий месяц.

Выплата из маткапитала положена семьям, в которых доход составляет менее двух прожиточных минимумов, установленных в республике. К доходу причисляют не только зарплату, но и премии, пенсии, больничные выплаты и иные деньги, которые получают родители и дети.

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