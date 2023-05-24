В Татарстане жителей ждут три короткие рабочие недели летом 2023 года

Минтруд РТ напомнил, что летом 2023 года татарстанцев будут ждать три короткие рабочие недели.

Две из них - в июне. Первые длинные выходные будут в День России в период с 10 по 12 июня.

Следующая неделя будет в конце июня, поскольку 28 июня в Татарстане отмечают Курбан-байрам, который указом Раиса тоже будет выходным.

Третья короткая неделя - последняя неделя августа, поскольку 30 августа празднуется День Республики Татарстан.