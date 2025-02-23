Всего 3% квартир на рынке недвижимости Казани стоят до 3 млн рублей

В российских городах, включая Казань, наблюдается нехватка квартир стоимостью до 3 миллионов рублей. Согласно данным компании «Этажи», на которые ссылаются «Известия», в столице Татарстана доля таких объектов не превышает 3%.

Наибольший дефицит зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — там на квартиры в этом ценовом сегменте приходится лишь 0,1% предложений. В Нижнем Новгороде показатель составляет 2%, в Краснодаре — 2,5%, а Казань с 3% занимает пятое место в списке.

Руководитель аналитического центра компании Ирина Пашковская отметила, что в городах с высокой стоимостью недвижимости, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, доступные варианты в основном представлены микростудиями или помещениями без статуса жилых площадью 8–12 квадратных метров. Она также подчеркнула, что бюджетное жильё часто связано с рисками, поэтому перед покупкой важно тщательно проверять как сам объект, так и его владельца. По её словам, мошенники нередко размещают фальшивые объявления именно в этом ценовом сегменте.

Ранее сообщалось, что, по данным «ЦИАН.Аналитики», за 2024 год цена квадратного метра на первичном рынке Казани выросла на 11%, тогда как в Набережных Челнах снизилась на 3%. Сейчас в Казани средняя стоимость «квадрата» в новостройках составляет 234 тысячи рублей, а на вторичном рынке — 189 тысяч рублей.