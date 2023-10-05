Всегда есть места и отсутствует поток: в Казани объяснили причину появления платной парковки у Центрального стадиона

Жителям Казани объяснили причину появления платной парковки у Центрального стадиона

В администрации Вахитовского района Казани объяснили местным жителям, в связи с чем была организована платная парковка у Центрального стадиона. Необходимости в этом появилась после возмущения горожан.

Казанцы поинтересовались, какое основание видит ГИБДД для платного паркинга на территории центрального стадиона. Жители столицы отметили, что на этом участке всегда есть места и отсутствует поток машин. Помимо того, отмечают местные и достаточное расстояние от бизнес-центров.

Пресс-служба района в своем ответе отметила, что муниципальная парковка организуется в целях обеспечения общественного порядка по согласованию с ГИБДД и руководством Центрального стадиона.

В администрации также отметили, что для спортсменов и родителей детей-спортсменов предусмотрена бесплатная парковка на Центральном стадионе. Въезд на нее организован со стороны Кремлевской набережной.