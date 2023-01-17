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"Все традиции будут нарушены!": метеоролог рассказал, какой будет погода в Татарстане в крещенскую ночь

"Все традиции будут нарушены!": метеоролог рассказал, какой будет погода в Татарстане в крещенскую ночь

Фото: weburg.net

В Татарстан к концу текущей недели придет потепление, и температуры будут выше климатической нормы, а потому на крещенские морозы, которые уже являются доброй традицией, можно даже не рассчитывать, сообщил руководитель кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По словам эксперта, на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, в Татарстане ожидается -11 градусов мороза. А в четверг, 19 января, прогнозируется около -6 градусов.

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