"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

В Татарстане произошел масштабный разлив нефтепродуктов после разгерметизации нефтепровода

Разгерметизация нефтепровода ПАО "Татнефть" случилась в селе Тихоновка в Татарстане. Об этом проинформировала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Нефтепродукты попали в реку Малую. Предварительная площадь загрязнения водного объекта составляет 1 200 кв. м, почвы — 1 350 кв. м. На месте работают инспекторы Росприроднадзора", — сообщила чиновница в Telegram-канале.

По факту случившегося организована проверка, которую проводит Татарская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками Росприроднадзора.