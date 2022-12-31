"Все обязательно преодолеем": мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям города

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с наступающим 2023 годом.

"Уважаемые казанцы! Дорогие друзья! В эти минуты мы провожаем уходящий 2022 год. Он был непростым для каждого из нас и вместе с тем насыщенным на события. Мы строили жилье и дороги, метро и школы, создавали новые парки и приводили в порядок старые, ремонтировали дворы и медучреждения. Казань стала еще комфортнее", - сказал градоначальник.

Метшин отметил в качестве знакового события начало реновации территории речпорта, вспомнил о том, сколько делается для людей с ограниченными возможностями здоровья.