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"Все обязательно преодолеем": мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям города

"Все обязательно преодолеем": мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям города

Фото: kazanreporter.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с наступающим 2023 годом.

"Уважаемые казанцы! Дорогие друзья! В эти минуты мы провожаем уходящий 2022 год. Он был непростым для каждого из нас и вместе с тем насыщенным на события. Мы строили жилье и дороги, метро и школы, создавали новые парки и приводили в порядок старые, ремонтировали дворы и медучреждения. Казань стала еще комфортнее", - сказал градоначальник.

Метшин отметил в качестве знакового события начало реновации территории речпорта, вспомнил о том, сколько делается для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Под крылом "Доброй Казани" все вместе активно и искренне помогали мобилизованным, их семьям и жителям Лисичанска, куда отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Дорогие казанцы! На пороге 2023 года я от всего сердца поздравляю каждого из вас с наступающим Новым годом. Пусть праздник окутает вас добрыми чувствами и любовью ваших близких! Пусть новогоднее волшебство подарит немало ярких мгновений! Пусть весь год вас согревает теплота человеческих отношений и дружеского общения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и уверенности, что, какими бы ни были трудности, мы их обязательно преодолеем".

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