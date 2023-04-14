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"Все на дачу!": с сегодняшнего дня в Казани возобновлены сезонные садоводческие маршруты

В Казани 14 апреля возобновили работу сезонные садоводческие маршруты
"Все на дачу!": с сегодняшнего дня в Казани возобновлены сезонные садоводческие маршруты

Фото: открытые источники

В Казани сегодня, 14 апреля, возобновили работу привычные садоводческие маршруты. По шести самым популярным у садоводов и дачников направления отправлены автобусы, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Транспорт начал курсировать до Станционных Дербышек, Нового Шигалеево, "Жиркомбината" и "Дальних садов", а также до садовых товариществ "Крутушка" и "Текстильщик".

Ежедневно автобусы будут курсировать по маршрутам с таким режимом:

  • № 39С - "Ветакадемия - Станционные Дербышки" (в будни в 7:50, по выходным - в 7:45);
  • № 41С - "39-й квартал – "Крутушка" ежедневно будет ходить с 6 утра;
  • №92С "КДК им.Ленина – "Дальние сады" - ежедневно в 6:00;
  • №101С "Горьковское шоссе – "Текстильщик" - в 6 утра каждый день;
  • №109С "Кафе "Полет" – Новое Шигалеево" (по будням в 7:30, в выходные - в 7:00);
  • №111С "Станция метро "Проспект Победы" – "Жиркомбинат" - ежедневно с 6:10.

По всем вопросам, а также с жалобами и предложениями дачники могут обращаться в Комитет по транспорту по телефону +7(843)275-30-50.

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