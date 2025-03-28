Все из-за любви: в Казани иностранцы устроили разборки с изнасилованием

33-летний гражданин Узбекистана, назовем его Алмаз (имя изменено), познакомился через интернет с 41-летней соотечественницей Зилолахон Куйчиевой. Между ними завязались романтические отношения, но в какой-то момент мужчина решил прекратить общение. Женщина, по данным KazanFirst, потребовала у него компенсацию за проведенное вместе время, с чем он не согласился.

24 марта они договорились встретиться, однако вместе с Куйчиевой пришли еще двое мужчин. Бывшего возлюбленного избили, над ним надругались с помощью бутылки, засняли происходящее на видео и начали шантажировать — требовали 250 тысяч рублей за то, чтобы запись не попала в сеть.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать Зилолахон Куйчиеву и 33-летнего Шерзодбека Алиева. Оба признали вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.