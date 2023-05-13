На Татарстан идут грозы - синоптики предупредили об ухудшении погоды

"Все хуже и хуже": синоптики предупредили об ухудшении погодной ситуации в Татарстане в ближайшие сутки
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В Татарстане ухудшатся погодные условия в течение ближайших суток. По данным республиканского Гидрометцентра, 13 мая, сегодня, в ночь на 14 мая и в воскресенье будут греметь грозы, сильный и порывистый северный ветер создаст дополнительную опасность.
В ночь на 14 мая воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов со знаком плюс.
Опасность гроз сохранится и в понедельник, 15 мая.