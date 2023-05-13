На Татарстан идут грозы - синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Татарстане ухудшатся погодные условия в течение ближайших суток. По данным республиканского Гидрометцентра, 13 мая, сегодня, в ночь на 14 мая и в воскресенье будут греметь грозы, сильный и порывистый северный ветер создаст дополнительную опасность.

В ночь на 14 мая воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов со знаком плюс.

Опасность гроз сохранится и в понедельник, 15 мая.