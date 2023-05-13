Новости Казани
· Служба новостей

"Все хуже и хуже": синоптики предупредили об ухудшении погодной ситуации в Татарстане в ближайшие сутки

На Татарстан идут грозы - синоптики предупредили об ухудшении погоды
"Все хуже и хуже": синоптики предупредили об ухудшении погодной ситуации в Татарстане в ближайшие сутки

Фото: открытые источники

В Татарстане ухудшатся погодные условия в течение ближайших суток. По данным республиканского Гидрометцентра, 13 мая, сегодня, в ночь на 14 мая и в воскресенье будут греметь грозы, сильный и порывистый северный ветер создаст дополнительную опасность.

В ночь на 14 мая воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, днем будет от 14 до 19 градусов со знаком плюс.

Опасность гроз сохранится и в понедельник, 15 мая.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

Гид по скидкам Казани

день назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

дезинфекции от тараканов базовый комплекс

Новости Казани

день назад

"Опасно": синоптики Татарстана предупредили, что на регион надвигается сильная гроза с ветром

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

ардо стиральная машина ремонт в Самаре

Лонгриды

23 часа назад

"Думаю, в душе он рыдал": Первая жертва Галявиева рассказала об эмоциях подсудимого, когда ему оглашали приговор

Новости Казани

3 часа назад

В Казани до конца года поменяется маршрутная сеть общественного транспорта

Новости Казани

3 часа назад

29 предприятий Татарстана попали в санкционные списки Украины

Новости Казани

день назад

Повезло больше, чем остальным россиянам: жителей Татарстана ждут дополнительные выходные в июне

Новости Казани

день назад

Казань попала в ТОП-5 наименее выгодных городов РФ по сдаче квартир в аренду
Новости Казани
3 дня назад

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

Новости Казани

36 минут назад

"Все хуже и хуже": синоптики предупредили об ухудшении погодной ситуации в Татарстане в ближайшие сутки

Гид по скидкам Казани

день назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

Новости Казани

41 минуту назад

Эксперты не советуют жителям Татарстана сейчас инвестировать в недвижимость

Новости Казани

51 минуту назад

В Татарстане в городском парке на дереве нашли мертвого пожилого мужчину
"Локтем прямо в лицо!": в Казани воспитательница в детсаду ударила ребенка из-за кашля
Новости Казани
2 часа назад

"Локтем прямо в лицо!": в Казани воспитательница в детсаду ударила ребенка из-за кашля

Новости Казани

3 часа назад

Уехала на заказ и исчезла: в Татарстане третьи сутки разыскивают пропавшую женщину-таксиста

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане художник нарисовал портрет Рустама Минниханова нефтью и показал его в Москве

Новости Казани

3 часа назад

Раис Татарстана Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к Владимиру Путину
Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста и отправили под подписку о невыезде
Новости Казани
3 часа назад

Замминистра строительства Татарстана Элеонору Абубакирову освободили из-под ареста и отправили под подписку о невыезде