Новости Казани
· Полина Модестова

"Все ели и пили одно и тоже": под Казанью три человека отравились неизвестным веществом и один погиб

В частном доме под Казанью отравились три человека и один из них погиб
"Все ели и пили одно и тоже": под Казанью три человека отравились неизвестным веществом и один погиб

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В одном из домов, расположенном в поселке Октябрьский произошло массовое отравление людей 28 иня в 11 часов утра. Как сообщает "БИЗНЕС Online", в результате происшествия есть и погибшие.

В доме отдыхали несколько человек - двое мужчин и две девушки. Они приехали в гости к хозяину дома. Утром мужчинам стало плохо и они потеряли сознание. Один из отдыхающих скончался на месте происшествия, а за жизни других на данный момент борются медики, потерпевшие в реанимации

Девушки рассказали, что не знаю, что могло стать причиной такого сильного отравления, так как все употребляли одинаковые напитки и еду. При этом, известно, что девушки легли спать раньше мужчин, которые продолжили распивать спиртные напитки. На месте происшествия работает полиция. По предварительным данным, хозяин дома занимался бензином.

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