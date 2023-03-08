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· Илья Стребков

"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

Ученый КФУ спрогнозировал скорый приход климатической весны в Татарстане
"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

Первая декада марта в Казани будет аномально теплой – в среднем на 4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Согласно скорректированным прогнозам на март от Гидрометцентра РФ, погода в Татарстане в целом будет близка к многолетним климатическим нормам. Это подразумевает среднесуточную температуру в пределах минус 3,9 градуса и выпадение 33 мм осадков в виде дождя и мокрого снега.

«Согласно данным Гидрометцентра РФ, наша погода должна идти по климату. Это означает, что астрономическая весна должна наступить 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день становится равным ночи. Метеорологическая весна же наступает тогда, когда в течение пяти суток среднесуточная температура устойчиво переходит через нулевую отметку в сторону положительных значений. Обычно это происходит с 28 марта по 1 апреля. Если ориентироваться на долгосрочные прогнозы, у нас все должно идти по климатическому плану», – отметил Юрий Переведенцев. Снежный покров разрушается, как правило, в период с 11 по 13 апреля.

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