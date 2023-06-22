Вручили ключи: в Казани медицинские работники получили долгожданные квартиры

Минниханов с Мурашко вручили медработникам Казани ключи от новых квартир

Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с министром здравоохранения Михаилом Мурашко вручил медицинским работникам ключи от новых квартир.

Помимо этого, они вместе осмотрели новое здание филиала детского городской поликлиники №6 в казанских Дербышках. Напомним, что медучреждение было открыто 1 июня 2023 года.

Объект возвели внутри жилого массива. Здесь есть подъездные пути, а также парковка. На базе поликлиники был открыт круглосуточный травматологический пункт, а сама поликлиника рассчитана на 180 посещений ежедневно.