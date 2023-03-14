Вредная работа, нервная: госслужащим Татарстана могут дать по 25 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение

Госслужащие в Татарстане смогут получить по 25 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение

В 2023 году госслужащие и муниципальные служащие в Татарстане смогут получить по 25 тысяч рублей на прохождение санаторно-курортного лечения. Средства выделять из республиканского бюджета, постановление подписано врио премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным, пишет "Казань24".

Сертификаты дадут сотрудникам учреждений, подведомственных Министерству труда, Министерству молодежи, Министерству образования и науки и Министерству культуры Республики Татарстан. Также в списке представлены работники муниципальных организаций социальной службы, физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и муниципальные служащие.

Получатель сертификата сможет сам выбрать санаторий, внесенный в госреестр курортного фонда РФ.

Для получения справки необходимо подать заявление в отдел социальной защиты с справкой о своем рабочем месте.