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Врачи сделали все возможное: в Казани в больнице умерла женщина, которую на улице избил молотком неизвестный мужчина

Врачи сделали все возможное: в Казани в больнице умерла женщина, которую на улице избил молотком неизвестный мужчина

Фото: 31tv.ru

В Казани в больнице скончалась женщина, которая подверглась нападению мужчины с молотком на улице Краснококшайская.

Мужчина подстерег потерпевшую у подъезда, совершил несколько ударов и скрылся с места преступления. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Нападение попало на камеры видеонаблюдения, ранее мы публиковали видео.

Телегам канал Tatarstan Republic сообщает, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, в больнице она скончалась. Полицейские продолжают поиски убийцы. Появилась информация, что у него был сообщник.

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