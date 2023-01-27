Врачи сделали все возможное: в Казани в больнице умерла женщина, которую на улице избил молотком неизвестный мужчина

В Казани в больнице скончалась женщина, которая подверглась нападению мужчины с молотком на улице Краснококшайская.

Мужчина подстерег потерпевшую у подъезда, совершил несколько ударов и скрылся с места преступления. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. Нападение попало на камеры видеонаблюдения, ранее мы публиковали видео.

Телегам канал Tatarstan Republic сообщает, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, в больнице она скончалась. Полицейские продолжают поиски убийцы. Появилась информация, что у него был сообщник.

