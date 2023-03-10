"Врачи говорили, что жить осталось полчаса": в Татарстане мать шестерых детей дважды победила рак при помощи голодовки

В Татарстане мать шестерых детей дважды победила онкологию при помощи голодовки

Жительница Высокогорского района Алсу Бадаева смогла дважды победить коварное онкологическое заболевание. При этом она вылечилась от самой агрессивной, четвертой степени, когда врачи уже рекомендовали паллиативное лечение. Алсу помогли сила духа и 15-дневное полное голодание, сообщает "Татарстан-24".

"Моя онкология - другая. Это не просто болезнь, она меня еще сделала и инвалидом моментально… Врачи говорили, что мне осталось 30 минут... В итоге решила голодать: 15 дней не только без еды, но и без воды. Было очень тяжело", - рассказала Алсу Бадаева.

Бороться со смертью ей пришлось два раза. 20 лет назад страшный диагноз был поставлен впервые. Тогда врачи вылечили ее, но заявили, что детей у женщины не будет. Однако уже через год на свет появилась дочка, а потом - еще пятеро детей.

В январе 2022 у Бадаевой родился сын. Через четыре месяца Алсу стала говорить с трудом. Тогда женщина решила, что у нее микроинсульт, но врачи это не подтвердили.

Весной начала сильно болеть голова. Оказалось, что в черепной коробке скопилась жидкость. За лечение Алсу не взялись ни в Турции, ни в Израиле. Да и денег таких не было. Начали лечиться в Москве.

Пять курсов химиотерапии. Полгода тяжелой битвы с опухолью. И в итоге победа.

Алсу научилась снова ходить, ровно писать, делать элементарные вещи. Теперь новый день для нее - личный рекорд.

Болезнь не ушла бесследно. В мозгу остались глубокие шрамы от опухоли. Алсу не сдалась, и она уверена, что так может каждый с диагностированным раком.

