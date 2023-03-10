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"Врачи говорили, что жить осталось полчаса": в Татарстане мать шестерых детей дважды победила рак при помощи голодовки

В Татарстане мать шестерых детей дважды победила онкологию при помощи голодовки
"Врачи говорили, что жить осталось полчаса": в Татарстане мать шестерых детей дважды победила рак при помощи голодовки

Фото: Татарстан-24

Жительница Высокогорского района Алсу Бадаева смогла дважды победить коварное онкологическое заболевание. При этом она вылечилась от самой агрессивной, четвертой степени, когда врачи уже рекомендовали паллиативное лечение. Алсу помогли сила духа и 15-дневное полное голодание, сообщает "Татарстан-24".

"Моя онкология - другая. Это не просто болезнь, она меня еще сделала и инвалидом моментально… Врачи говорили, что мне осталось 30 минут... В итоге решила голодать: 15 дней не только без еды, но и без воды. Было очень тяжело", - рассказала Алсу Бадаева.

Бороться со смертью ей пришлось два раза. 20 лет назад страшный диагноз был поставлен впервые. Тогда врачи вылечили ее, но заявили, что детей у женщины не будет. Однако уже через год на свет появилась дочка, а потом - еще пятеро детей.

В январе 2022 у Бадаевой родился сын. Через четыре месяца Алсу стала говорить с трудом. Тогда женщина решила, что у нее микроинсульт, но врачи это не подтвердили.
Весной начала сильно болеть голова. Оказалось, что в черепной коробке скопилась жидкость. За лечение Алсу не взялись ни в Турции, ни в Израиле. Да и денег таких не было. Начали лечиться в Москве.

Пять курсов химиотерапии. Полгода тяжелой битвы с опухолью. И в итоге победа.

Алсу научилась снова ходить, ровно писать, делать элементарные вещи. Теперь новый день для нее - личный рекорд.

Болезнь не ушла бесследно. В мозгу остались глубокие шрамы от опухоли. Алсу не сдалась, и она уверена, что так может каждый с диагностированным раком.

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