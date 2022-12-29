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Врачи боролись 8 суток: в Татарстане умерла начальник управления по вопросам здравоохранения и формирования ЗОЖ

Врачи боролись 8 суток: в Татарстане умерла начальник управления по вопросам здравоохранения и формирования ЗОЖ

Фото: Бизнес Онлайн

В Татарстане умерла руководитель управления по вопросам здравоохранения и формирования здорового образа жизни аппарата правительства республики Гузель Шакирова. Как пишет "БИЗНЕС Online", за ее жизнь медики боролись на протяжении восьми дней.

Шакирова умерла сегодня, 29 декабря, утром. Для спасения Шакировой привлекались специалисты из Москвы, но и их усилия оказались безуспешными.

Ранее чиновница переболела коронавирусом, хотя ее смерть с этим напрямую не связывают.

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