У мужчины остановилось сердце в автобусе на трассе Набережные-Челны - Казань. И если бы не быстрые действия врача-реаниматолога, то в живых бы его не было, мужчина уже не дышал.

Реаниматолог госпиталя для ветеранов войн Алина Махиянова и водитель санавиации больницы скорой медпомощи Алексей Михеев возвращались из столицы Татарстана. В пути они обратили внимание на маршрутку на обочине трассы. Вокруг нее толпились люди. Оказалось, что по дороге одному из пассажиров стало плохо - остановилось сердце. Его брат делал искусственное дыхание и массаж сердца.

Однако пульса не было. Дыхание тоже отсутствовало.

Врач немедленно начала сердечно-легочную реанимацию. Спустя пять минут мужчину "откачали". Пациента быстро переложили на каталку, погрузили в "скорую" и доставили в ближайшую к этому месту Мамадышскую больницу.