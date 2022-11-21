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"Вплоть до лишения прав": ГИБДД Казани объявила спецоперацию на дорогах, она продлится до 27 ноября

"Вплоть до лишения прав": ГИБДД Казани объявила спецоперацию на дорогах, она продлится до 27 ноября

Фото: regnum.ru

В Казани началась спецоперация ГИБДД "Встречная полоса". Она проходит в столице Татарстана с 21 по 27 ноября.
В рамках мероприятия инспекторы уделят особое внимание любителям ездить по "встречке".

"Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на встречную полосу. Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении транспортных средств, возрастает сила удара и это приводит к самым тяжким последствиям", - сообщили в ОГИБДД Казани.

Согласно действующему законодательству, наказание за выезд на встречную полосу в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, согласно части 5 статьи 12.15 КоАП РФ повторное совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один год. Госавтоинспекция Казани призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения.

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