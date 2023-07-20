«Возводились в рамках реконструкции Горьковского шоссе»: в Казани завершили строительство тоннелей у Фрунзе

В Казани подошло к концу строительство тоннелей возле улиц Фрунзе, Болотникова и Восстания

В Казани завершили строительство тоннельной части разворотной петли вблизи улиц Болотникова и Фрунзе, которые возводились в рамках реконструкции Горьковского шоссе. Сообщается, что здесь до конца года планируют завершить возведение подпорных стен, которое на данный момент выполнено на 60%. Будет также уложен верхний слой основания из асфальтобетона и обустроены канализационные насосные станции.

Достроят также тоннельную часть транспортной развязки на улицах Восстания - Болотникова. Сейчас подпорные стены готовы на 70%.Завершить их планируют тоже до конца года.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщили, что для устройства подпорных стен транспортной развязки и переустройства подземных инженерных коммуникацией было перезапущено движение транспорта.