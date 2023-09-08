Возводят напорную канализацию: в Казани ограничат движение по Магистральной
Оксиния Самринова
В Казани будет временно ограничено движение по улице Магистральной. Связано это со строительство сетей напорной канализации. В Комитете внешнего благоустройства города сообщили, что с 15 сентября по 21 октября будет частично ограничен проезд напротив здания №77.
Помимо того, с 7 сентября по 10 октября будет полностью закрыт тротуар и местный проезд, а также частично перекрыта проезжая часть у дома №12 по улице Лейтенанта Красикова.