Возводят напорную канализацию: в Казани ограничат движение по Магистральной

В Казани движение по улице Магистральной временно ограничат

В Казани будет временно ограничено движение по улице Магистральной. Связано это со строительство сетей напорной канализации. В Комитете внешнего благоустройства города сообщили, что с 15 сентября по 21 октября будет частично ограничен проезд напротив здания №77.

Помимо того, с 7 сентября по 10 октября будет полностью закрыт тротуар и местный проезд, а также частично перекрыта проезжая часть у дома №12 по улице Лейтенанта Красикова.