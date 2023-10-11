Возможно создать единую сеть: в Казани работаю над концепцией развития веломаршрутов

Над концепцией развития веломаршрутов работают в Казани по поручению мэра

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в городе разрабатывают концепцию развития веломаршрутов. К этому привлечены специалисты Института развития города.

Работа проводится поэтапно и первым шагом стало обсуждений опыта создания велоинфраструктуры в городах России на весенней архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги». Эксперты рассказали, как создать комфортную и связную сеть дорожек, а также поделились своим мнение о возможности создания новых веломаршрутов в Казани. Предложения фиксировались на карте города. Теперь с ней работают сотрудники ИРГ.

Специалисты занимаются натурными исследованиями и вместе с представителями администраций районов они проехали по маршрутам, где отметили участки, на которых возможно создать единую сеть велодорожек.