Возложат цветы, почтут память: в Казани юбилейный сезон Тинчуринского театра откроет спектакль «Идегей»

Спектакль «Идегей» откроет юбилейный сезон Тинчуринского театра в Казани

В день рождения одного из основателей татарского театра, а также знаменитого драматурга Карима Тинчурина будет проведено открытие 90-го сезона в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина.

На выходных, 15 сентября, на Архангельском кладбище театральная общественность почтит память драматурга. К ним также присоединяться представители литературного и художественного сообщества, сотрудники министерства культуры РТ. К месту захоронения возложат цветы. Начало церемонии в десять часом утра.

В половине двенадцатого утра того же дня цветы возложат и к бюсту драматурга в парке имени Карима Тинчурина. Будет также представлено его творчество.

Юбилейный сезон в татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина будет открыт спектаклем «Идегей», который является дипломатом международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз».