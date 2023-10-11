Возглавлял КВЗ больше десяти лет: в Казани сменилось руководство вертолетного завода

Николай Яковлев 10 октября назначен гендиректором Казанского вертолетного завода

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) накануне, 10 октября, произошла смена руководителя. Свой пост генерального директора покинул Владимир Гинсбург «по личным обстоятельствам», сообщает «БИЗНЕС Online». Он возглавлял КВЗ больше десяти лет - с 2011 года.

Новый гендиректором стал Николай Яковлев. В холдинге подчеркнули, что его опыт работы в отрасли уже больше 30 лет. Он прошел путь от рабочего до директора по материально-техническому обеспечению, а 1 февраля 2023 года был назначен первым заместителем гендиректор ААК «Прогресс».