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· Полина Модестова

Возглавлял КВЗ больше десяти лет: в Казани сменилось руководство вертолетного завода

Николай Яковлев 10 октября назначен гендиректором Казанского вертолетного завода
Возглавлял КВЗ больше десяти лет: в Казани сменилось руководство вертолетного завода

pixabay

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На Казанском вертолетном заводе (КВЗ) накануне, 10 октября, произошла смена руководителя. Свой пост генерального директора покинул Владимир Гинсбург «по личным обстоятельствам», сообщает «БИЗНЕС Online». Он возглавлял КВЗ больше десяти лет - с 2011 года.

Новый гендиректором стал Николай Яковлев. В холдинге подчеркнули, что его опыт работы в отрасли уже больше 30 лет. Он прошел путь от рабочего до директора по материально-техническому обеспечению, а 1 февраля 2023 года был назначен первым заместителем гендиректор ААК «Прогресс».

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