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Возбуждено дело по факту ДТП на трассе Казань–Шемордан, в котором погиб ребенок

От полученных травм мальчик скончался в машине ...

Екатерина Елисеева

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Вечером 20 апреля 2025 года на 18-м километре автотрассы Казань–Шемордан произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Его 15-летняя сестра, управлявшая квадроциклом, получила травмы различной степени тяжести.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

Согласно предварительной версии, девочка, не имеющая водительских прав, вместе с братом ехала на квадроцикле в направлении села Шемордан. При попытке перестроиться она не уступила дорогу легковому автомобилю «Шкода Фабия», в результате чего произошло столкновение.

От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи. Его сестра была доставлена в медицинское учреждение.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для полного выяснения всех обстоятельств трагедии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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