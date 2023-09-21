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· Полина Модестова

Вошла в пятерку: педагог Казани стала одной из «Лучших учителей родного языка и литературы»

Педагог Казани вошла в топ-5 конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»
Вошла в пятерку: педагог Казани стала одной из «Лучших учителей родного языка и литературы»

Министерство образования и науки РТ

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Воспитатель дошкольной группы школы №42 в Казани Айсылу Лотфуллина вошла в пятерку лучших педагогов Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литература - 2023».

В этом году в конкурсе принимали участие 104 человека, среди которых 72 учителя и 32 воспитателя. Финансистами была подготовлена самопрезентация, мастер-классы, а также уроки с воспитанниками.

Конкурс проводился в Карачаево-Черкессии.

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