Вошла в пятерку: педагог Казани стала одной из «Лучших учителей родного языка и литературы»
Министерство образования и науки РТ
Воспитатель дошкольной группы школы №42 в Казани Айсылу Лотфуллина вошла в пятерку лучших педагогов Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литература - 2023».
В этом году в конкурсе принимали участие 104 человека, среди которых 72 учителя и 32 воспитателя. Финансистами была подготовлена самопрезентация, мастер-классы, а также уроки с воспитанниками.
Конкурс проводился в Карачаево-Черкессии.