Волонтер благотворительной миссии из Татарстана заразился лихорадкой в Мавритании

Волонтер из Татарстана заразился лихорадкой в Африке

Волонтер из Татарстана Расул Тавдиряков, который принимал активное участие в спасении людей после землетрясения в Турции, находится сейчас с благотворительной миссией в африканской Мавритании, пишет "КП". Спустя неделю после прилета в эту африканскую страну казанец заразился лихорадкой. Сейчас он проходит лечение.

Супруга Тавдирякова отметила, что у ее мужа украли телефон, а в самой стране отключили интернет после побега из тюрьмы нескольких преступников, которые убили охрану.

Известно, что волонтер развозил питьевую воду местным жителям.