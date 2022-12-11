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Воевал за свободу ЛНР: В Татарстане простились с погибшим в зоне СВО Ильдаром Вазыковым

Воевал за свободу ЛНР: В Татарстане простились с погибшим в зоне СВО Ильдаром Вазыковым

Фото: Агрызские вести

Сегодня в Агрызе простились с Ильдаром Вазыковым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщают "Агрызские вести".

44-летний Ильдар Вазыков воевал за свободу и независимость Луганской Народной Республики. В благодарственном письме Главы ЛНР Леонида Пасечника отмечено, что Ильдар Вазыков пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу. Награжден медалью «За отвагу» посмертно.

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