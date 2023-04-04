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Военный из именного батальона "Алга" судится за то, чтобы расторгнуть контракт

В Казани боец именного батальона "Алга" судится, чтобы расторгнуть контракт
Военный из именного батальона "Алга" судится за то, чтобы расторгнуть контракт

Фото: tatar-inform.ru

Боец татарстанского именного национального батальона "Алга" Айрат Абдуллин судится за возможность расторгнуть контракт. Мужчине не дали увольнения после того, как его договор истек, сообщает 116.ru со ссылкой на защитника военного Лаврентия Сичинавы.

Юрист информирует, что боец заключил контракт в июле 2022 года. Договор был рассчитан на срок в 4 месяца и должен был истечь в ноябре 2022 года. Боец собирался вернуться домой, написал рапорт командованию, но командир бригады заявление не подписал.

Ситуация оказалась весьма сложной, и доброволец "за свой счет покинул место прохождения службы", говорит адвокат. Мужчина вернулся в Казань. Рапорт, поданный в Татвоенкомат, остался без внимания, ответа не пришло.
Боец вынужден отстаивать свое право быть уволенным в судебном порядке.

"Айрат еле передвигается. Сейчас он находится в казанском госпитале, у него проявились проблемы с ногами и ухудшилось здоровье на фоне нахождения на СВО. Судимся мы с военным комиссариатом РТ и воинской частью, она находится в Ростовской области. После госпиталя он должен пройти военно-врачебную комиссию, и она будет решать его дальнейшую судьбу", — говорит адвокат.

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