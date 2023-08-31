Воды не будет сутки: в Советском районе Казани отключат водоснабжение

В Советского районе Казани на сутки прекратится водоснабжение

Жители Советского района Казани временно останутся без водоснабжения. Связано это с проведением работ по перевозке водопровода Д-500 мм, сообщает «Водоканал».

Отмечается, что воды не будет с 9 часов утра 5 сентября до 9 часов утра 6 сентября в домах, расположенных на следующих адресах:

улица Искра: дома №1/151, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1; 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а;

улица Н.Ершова6: дома №54, 56, 56/1, 58, 62г корп.1;

улица Октябрьский городок: дома 1/106, 1/112, 1/151;

проспект Лумумбы: дома 1/111, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23 корп.1; 26, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30 корп.1; 31, 34, 37, 39, 41, 41 корп.1; 41а/1, 57.

Жители домов, расположенных на вышеуказанных адресах, могут заказать автоцистерны по номеру +7(843)231-62-60.