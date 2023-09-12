Воды не будет сутки: в Казани из-за подключение водопровода жители нескольких улиц останутся без воды

В ряде домов Авиастроительного района Казани сутки с 21 сентября не будет воды

В Авиастроительном районе Казани, сразу в нескольких домах, будет прекращена подача водоснабжение. Связана данная мера с подключение водопровода. Специалисты МУП «Водоканал» сообщают, что воды не будет с девяти утра 21 сентября и до девяти утра 22 сентября на улицах Годовикова, Копылова, Дементьева, Л.Чайкиной, Побежимова, О.Кошевого и Трамвайной. Полный список адресов был опубликован на сайте мэрии Казани.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам местных жителей, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.