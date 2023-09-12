Новости Казани
· Полина Модестова

Воды не будет сутки: в Казани из-за подключение водопровода жители нескольких улиц останутся без воды

В ряде домов Авиастроительного района Казани сутки с 21 сентября не будет воды
Воды не будет сутки: в Казани из-за подключение водопровода жители нескольких улиц останутся без воды

Семён Ракшин

Подписаться в Telegram

В Авиастроительном районе Казани, сразу в нескольких домах, будет прекращена подача водоснабжение. Связана данная мера с подключение водопровода. Специалисты МУП «Водоканал» сообщают, что воды не будет с девяти утра 21 сентября и до девяти утра 22 сентября на улицах Годовикова, Копылова, Дементьева, Л.Чайкиной, Побежимова, О.Кошевого и Трамвайной. Полный список адресов был опубликован на сайте мэрии Казани.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам местных жителей, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Обещал не штрафовать водителей: в Татарстане задержали начальника спецбатальона ГИБДД

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

дератизация кротов

Новости Татарстана

день назад

Из полицейской машины в Альметьевске показывали средний палец

Новости Татарстана

3 часа назад

«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

ремонт проекторов в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Лонгриды

день назад

Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

Новости Татарстана

9 часов назад

Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются

Новости Казани

6 часов назад

Увеличился план по числу жителей: появится город-спутник между Казанью и Зеленодольском
Новости Татарстана
2 часа назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Новости Казани

час назад

Пригласили выступить на международной арене: гимнасты Казани одержали победу Международном цирковом фестивале

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Важное в РТ

2 часа назад

Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Новости Казани

2 часа назад

В День программиста на казанской телебашне запустят праздничную подсветку
Воды не будет сутки: в Казани из-за подключение водопровода жители нескольких улиц останутся без воды
Новости Казани
4 минуты назад

Воды не будет сутки: в Казани из-за подключение водопровода жители нескольких улиц останутся без воды

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане направили 96 млн рублей на восстановление лесов

Новости Татарстана

3 часа назад

«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

Новости Казани

3 часа назад

Казанские архитекторы стали самыми высокооплачиваемыми в России
Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани