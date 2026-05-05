Водоканал Казани устранил 336 засоров и 55 течей

С 27 апреля по 3 мая аварийные бригады Водоканала Казани ликвидировали 336 засоров в системе водоотведения и 55 течей на водопроводных сетях. Об этом сообщили на официальном сайте города.

В ходе работ специалисты проводили плановое обслуживание и аварийный ремонт инженерных сетей. На 30 объектах ремонтные работы выполнялись без отключения холодной воды потребителям.

Аварийные бригады Водоканала ежедневно реагируют на поступающие заявки от жителей города о проблемах с водоснабжением и водоотведением. Оперативное устранение засоров и течей позволяет предотвратить более серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры.