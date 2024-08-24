Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Строительство водного комплекса на Кировской дамбе будет осуществляться компанией, связанной с Равилем Зиганшиным. Координацию работ по созданию инфраструктуры для отдыха у воды ведет Тимур Зайнутдинов, когда-то зять Равиля Зиганшина, возглавлявшего ПСО «Казань».

Проект также предполагает участие команды, близкой к Альберту Юлдашеву — владельцу развлекательного комплекса «Пир и Пар» на Кабане. В сентябре 2023 года уже было объявлено о планах по созданию нового общественного пространства вдоль Кировской дамбы.

Разработка водного комплекса на Кировской дамбе обещает стать важным шагом в преображении этой части города. Планируется создать не только зону для отдыха, но и культурные и спортивные объекты, которые будут способствовать активному образу жизни горожан. В проекте активное внимание уделяется экологии и благоустройству, что позволит улучшить качество жизни в районе. Ожидается, что новый комплекс станет центром притяжения для горожан и гостей Казани, делая Кировскую дамбу еще более привлекательной.