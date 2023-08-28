Водители пройдут обучение: в Казань привезли первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20

В Казань привезли первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20

В Казань был доставлен первый серийный троллейбус МАЗ-303Т20. Всего же новых транспортных средств будет 25.

На данный момент троллейбусы будут проходить все необходимые процедуры настройки и отладки. Водители же пройдут обучение вождению на новой технике. Уже после этого транспорт начнут использовать при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Напомним, что приобретение новых троллейбусов стало возможно благодаря поддержке, которую оказывает глава Татарстана Рустам Минниханов.