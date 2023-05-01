Водителям бесплатно: в Казани у станции метро «Козья Слобода» открылся прокат велосипедов
Фото: kzn.ru
В Казани начал работу велопрокат. Велосипед можно взять на парковке по улице Мулланура Вахитова, 18а - рядом со станцией метро «Козья Слобода».
Отмечается, что для водителей прокат велосипедов осуществляется бесплатно, передают в пресс-службе мэрии города. Их могут взять автомобилисты, которые припарковали машину на указанной парковке.
Аренда второго или более велосипедов обойдется в 50 рублей в час. Для проката нужно показать инспектору парковочную карту и заключить договор об оказании услуг.