Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

Водителям бесплатно: в Казани у станции метро «Козья Слобода» открылся прокат велосипедов

Известно, на каких условиях будет работать казанский велопрокат у станции метрополитена
Водителям бесплатно: в Казани у станции метро «Козья Слобода» открылся прокат велосипедов

Фото: kzn.ru

В Казани начал работу велопрокат. Велосипед можно взять на парковке по улице Мулланура Вахитова, 18а - рядом со станцией метро «Козья Слобода».

Отмечается, что для водителей прокат велосипедов осуществляется бесплатно, передают в пресс-службе мэрии города. Их могут взять автомобилисты, которые припарковали машину на указанной парковке.

Аренда второго или более велосипедов обойдется в 50 рублей в час. Для проката нужно показать инспектору парковочную карту и заключить договор об оказании услуг.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

«Основана на неких предположениях»: в Гидрометцентре опровергли прогнозы Юрия Переведенцева из КФУ

Лонгриды

день назад

Zara и Stradivarius уже не те: стало известно, где они открылись в Казани

организации по уничтожению всех паразитов и насекомых в квартирах в москве

Общество

2 часа назад

В ГИБДД обратились к водителям: за что 9 мая будет грозить штраф?

Интересное в Казани

2 дня назад

От 1 месяца до 7 лет: редакция нашла в Казани универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка

сколько стоит ремонт коробки автомат в Новосибирске

Общество

18 часов назад

Россиянам рассказали, как будет выглядеть трудовой календарь в текущем году

Общество

4 часа назад

Никакого розыгрыша: популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 3 мая

Общество

день назад

Стало известно, каким мессенджером чаще всего пользуются мошенники

Новости Казани

день назад

Медпомощь по стандартам халяль: на KazanForum будут работать мужские и женские бригады медиков
Лонгриды
день назад

Водный баланс, доступные источники витаминов и никакой аллергии: простые лайфхаки от нутрициолога для поддержания здоровья весной

Водный баланс, доступные источники витаминов и никакой аллергии: простые лайфхаки от нутрициолога для поддержания здоровья весной

Новости Казани

7 часов назад

Водителям бесплатно: в Казани у станции метро «Козья Слобода» открылся прокат велосипедов

Новости Казани

2 дня назад

Страшный зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани

Новости Казани

2 дня назад

Госсовет Татарстана опубликовал данные о декларациях депутатов: но сами депутаты свои доходы не показали

Новости Казани

2 дня назад

"Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань": Путин обратился к участникам запуска обратного отсчета до начала "Игр будущего"
Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды на 2023 год - посмотрите, когда вам греть воду чайниками
Новости Казани
3 дня назад

Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды на 2023 год - посмотрите, когда вам греть воду чайниками

Новости Казани

2 дня назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему с вывозом мусора в Казани и районах РТ

Новости Казани

2 дня назад

В Казани построят три снегоплавильные камеры за почти полмиллиарда рублей

Новости Казани

2 дня назад

+30, но дожди: синоптики предупредили о грядущем потеплении в Татарстане
Идем гулять: что казанцам взять с собой на улицу весной и летом
Интересное в Казани
4 дня назад

Идем гулять: что казанцам взять с собой на улицу весной и летом