Известно, на каких условиях будет работать казанский велопрокат у станции метрополитена

В Казани начал работу велопрокат. Велосипед можно взять на парковке по улице Мулланура Вахитова, 18а - рядом со станцией метро «Козья Слобода».

Отмечается, что для водителей прокат велосипедов осуществляется бесплатно, передают в пресс-службе мэрии города. Их могут взять автомобилисты, которые припарковали машину на указанной парковке.

Аренда второго или более велосипедов обойдется в 50 рублей в час. Для проката нужно показать инспектору парковочную карту и заключить договор об оказании услуг.