Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

26 марта на улице Блюхера в Казани 43-летний водитель наехал на 16-летнюю девочку, которая решила завязать шнурки на проезжей части.

В результате происшествия, девушка с множеством травм была госпитализирована в медучреждение.

По факту случившегося было вынесено определение о начале расследования административного правонарушения и проведении административного расследования, сообщили в ГИБДД.