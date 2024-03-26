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· Артем Акчурин

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

sntat.ru

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26 марта на улице Блюхера в Казани 43-летний водитель наехал на 16-летнюю девочку, которая решила завязать шнурки на проезжей части.

В результате происшествия, девушка с множеством травм была госпитализирована в медучреждение.

По факту случившегося было вынесено определение о начале расследования административного правонарушения и проведении административного расследования, сообщили в ГИБДД.

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