Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани
sntat.ru
26 марта на улице Блюхера в Казани 43-летний водитель наехал на 16-летнюю девочку, которая решила завязать шнурки на проезжей части.
В результате происшествия, девушка с множеством травм была госпитализирована в медучреждение.
По факту случившегося было вынесено определение о начале расследования административного правонарушения и проведении административного расследования, сообщили в ГИБДД.
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