Водитель "КамАЗа" погиб в Татарстане, оказавшись зажатым между эстакадой и прицепом
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В селе Большие Метиски Тюлячинского района Татарстана при выполнении работ погиб 58-летний водитель "КамАЗа". Об этом сообщает республиканский Следком.
По версии следствия, водитель погрузчика зацепил вилами передвижную эстакаду и начал движение, чтобы присоединить ее к прицепу грузовика. В результате водитель грузовика оказался прижат между эстакадой и прицепом и получив травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте.
По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.