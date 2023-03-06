Водитель "КамАЗа" погиб в Татарстане, оказавшись зажатым между эстакадой и прицепом

В Татарстане погиб водитель грузовика, его зажало между эстакадой и прицепом

В селе Большие Метиски Тюлячинского района Татарстана при выполнении работ погиб 58-летний водитель "КамАЗа". Об этом сообщает республиканский Следком.

По версии следствия, водитель погрузчика зацепил вилами передвижную эстакаду и начал движение, чтобы присоединить ее к прицепу грузовика. В результате водитель грузовика оказался прижат между эстакадой и прицепом и получив травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте.

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.