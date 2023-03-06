Во дворе многоэтажки в Казани упал БПЛА: как беспилотник оказался здесь?

В Казани нашли объяснение тому, как БПЛА оказался во дворе дома

Накануне, 5 марта, в Казани во дворе дома на улице Гаврилова упал БПЛА (беспилотный летательный аппарат), что вызвало настоящую панику у местных жителей. Они обратились в полицию.

Использование БПЛА в Татарстане запрещено с осени 2022 года. Учитывая текущую ситуацию в стране и за ее пределами, инцидент вызвал большой резонанс.

Но разгадка была найдена – камера видеонаблюдения зафиксировала, что БПЛА не упал и не прилетел, а его принес и оставил неизвестный мужчина. Сделал ли он это ради нелепой шутки или же был иной умысел, установит полиция.