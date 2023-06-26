Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

«Почвенная засуха» была обнаружена в пяти районах Татарстана

В пяти районах Татарстана было зафиксирование явление "почвенной засухи". Начальник гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил "БИЗНЕС Online", что, по данным пяти автоматических станций, которые расположены в Азнакаево, Арске, Больших Кайбицах, Муслюмово и Мензелинске, на протяжении трех декад подряд в пахотном слое почве содержалось 10 мм влаги, а то и меньше.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, из-за недостатка осадков пришлось корректировать формирование урожая, однако пока что об итогах говорить рано, так как в ближайшем будут прогнозируются весьма активные осадки, которые могут поправить ситуацию.